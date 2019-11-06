2019-11-06T16:39:32+03:00
Общество

Полицейский из Радужного спас на пожаре 74 человека

Он выносил на руках детей и животных
Алена Кульмухаметова
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Полицейский из Радужного спас на пожаре 74 человека. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреПолицейский из Радужного спас на пожаре 74 человека. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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В городе Радужный старший лейтенант полиции Илья Шарафутдинов шел поздним вечером 29 октября с работы домой и заметил задымление на втором этаже двухэтажного дома, расположенного в 9 микрорайоне.

Не раздумывая, полицейский забежал в подъезд, где увидел возгорание в электрощите. Вместе с одним из жильцов полицейский начал стучаться во все двери, чтобы предупредить постояльцев об опасности. Параллельно сотрудник полиции позвонил в пожарную службу и скорую помощь. Помогая спастись жильцам дома, которые не смогли самостоятельно выбраться из квартир, старший лейтенант выносил на руках детей и животных.

В УМВД по ХМАО-Югре отметили, что во время возгорания в доме находилось 74 человека, в том числе дети.

Убедившись, что все жильцы дома эвакуированы, Илья Шарафутдинов организовал расчистку придомовой территории от автотранспорта, для беспрепятственного доступа пожарных нарядов. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС оцепили территорию двора.

Спустя 3 часа общими усилиями полицейских, пожарных и спасателей возгорание было ликвидировано.

Благодаря скоординированным совместным действиям жертв удалось избежать.

По предварительной информации, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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