В Ханты-Мансийске открывается туристская выставка-ярмарка «ЮграТур 2019»

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-06T15:51:38+03:00

Для гурманов в течение двух дней будет работать гастрономическая ярмарка

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В окружной столице Югры 8-9 ноября 2019 года пройдет XVIII туристская выставка-ярмарка «ЮграТур 2019».

Завтра, 7 ноября, будет дан старт масштабной деловой программе выставки начнет работу всероссийский молодежный образовательный марафон «Турпроект. Марш-бросок. Югра». Его участниками станут более 50 студентов в возрасте от 18 до 24 лет, которые будут разрабатывать проекты в сфере молодежного туризма, актуальные для автономного округа.

В трехдневной программе марафона – проектная работа, тренинги и мастер-классы от ведущих экспертов творческих индустрий, туризма и гостеприимства. С первого дня каждый его участник выберет одно из пяти направлений, по которому пройдет серию мастер-классов по дизайну, фото- и видеомастерству, журналистике, маркетингу, PR и туристическому менеджменту. Эксперты «Турпроекта» расскажут участникам о самых актуальных инструментах и методиках, что поможет им внести свой вклад в развитие молодежного туризма в Югре.

В повестке – вопросы, связанные с формированием стратегии развития отрасли на долгосрочную перспективу, разработкой маркетинговой и коммуникационной стратегии продвижения туристского потенциала Югры, развитием медицинского туризма и экспортом медицинских услуг.

Для участников выставки будет проведен обучающий семинар по снижению негативных последствий сезонности спроса на услуги, круглый стол по развитию детско-юношеского туризма, презентация концепции цифровой туристкой платформы, а также презентация туристских проектов и маршрутов регионов Российской Федерации и зарубежных стран.

Отметим, с 2018 года выставка «ЮграТур» проходит в новом формате, представляя собой единое пространство. Стенды участников стилизованы под традиционные жилища коренных малочисленных народов Севера – чумы, мимо которых по ЧУМовой улице можно пройти до Города мастеров, где все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению югорских сувениров.

Для гурманов в течение 2 дней выставки будет работать гастрономическая ярмарка «Попробуй Югру на вкус». Здесь можно будет продегустировать и приобрести северные деликатесы товаропроизводителей автономного округа.

В выставке принимают участие порядка 100 экспонентов: представители профильных органов власти 20 муниципальных образований округа, туристского рынка Югры, Алтайского края, Свердловской, Курганской, Ленинградской, Тульской, Новосибирской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Болгария.

9 ноября будут подведены итоги региональных конкурсов событийного туризма в Югре, объявлен лучший муниципалитет в сфере туризма.

Напомним, выставка «ЮграТур» проходит в Ханты-Мансийске с 2001 года, содействуя развитию современной индустрии туризма. География участников охватывает все федеральные округа Российской Федерации. За последние 5 лет мероприятие приобрело международный характер: его участниками стали представители Чехии, Болгарии, Словакии, Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU