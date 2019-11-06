В Ханты-Мансийске открылся центр онкологической помощи

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-06T14:58:51+03:00

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Центр амбулаторной онкологической помощи начал работу в Окружной клинической больнице города Ханты-Мансийска. Это второй такой центр в Югре.

Как сообщила главный врач Окружной клинической больницы Елена Кутефа, центры необходимы для скорейшего выявления онкозаболеваний у жителей и понимания, как им лучше помочь, поскольку здесь важна оперативность и качественность работы.

- Если терапевт заподозрил у пациента онкологическое заболевание, то человек сразу же направляется к онкологу в центр, и дальше начинается полный перечень обследования, чтобы понять, какое злокачественное заболевание у него выявлено. Времени у нас на это полное обследование до 14 дней, и еще 14 дней - для начала лечения. За этот срок врачам необходимо определиться с диагнозом и направить пациента на специализированное лечение, - подчеркивает она.

Добавим, что в Югре это второй по счету онкологический центр помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU