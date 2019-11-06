СЕГОДНЯ 14:49 2019-11-06T14:49:35+03:00

Жительница Пыть-Яха на два дня дала доступ к банковской карте аферисту, а после обратилась в полицию. Фото с сайта pixabay.com

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На очередную типичную уловку мошенников попалась югорчанка. 51-летняя жительница Пыть-Яха лишилась 134 тысяч рублей.

Полицейским женщина рассказала, что накануне ей позвонили мужчина с абонентского номера 8-800-200-97-59, который представился работником банка и сообщил, что у женщины имеется задолженность по кредитной карте.

Стоит отметить, что заявительница действительно имеет кредитную карту, но перед звонком она вложила всю необходимую сумму для погашения кредитной задолженности.

Звонивший попросил сообщить номер карты и цифры, прописанные на оборотной стороне, предупредив о том, что сейчас будут приходить смс-сообщения, которые женщине нужно продиктовать и попросил не пользоваться данной картой в течение двух дней.

Спустя некоторое время заявительнице пришли смс-сообщения о списании 134 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU