2019-11-06T14:37:32+03:00
Общество

Школьники из поселка Высокий в Мегионе будут учиться в одну смену

Новая школа рассчитана на 300 мест
Алена Кульмухаметова
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Школьники из поселка Высокий в Мегионе будут учиться в одну смену. Фото с сайта правительства ХМАОШкольники из поселка Высокий в Мегионе будут учиться в одну смену. Фото с сайта правительства ХМАО
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Сегодня в Мегионе торжественно открыли новую школу на 300 мест в поселке Высокий.

По информации правительства Югры, в учреждении предусмотрено 11 учебных классов, каждый из которых способен вместить в себя до 30 школьников. Также в школе оснащены кабинет конструирования, 2 лингафонных кабинета, 2 компьютерных класса, кабинет для занятий по изучению правил дорожного движения, 2 инновационных лаборатории, шахматный класс, класс пения и музыки, кабинет рисования, 2 кабинета ручного труда, универсальный класс для внеурочной деятельности. Учреждение также имеет собственный бассейн на 4 дорожки для детей 7-10 лет, спортивный зал размером 12х24 метра, актовый зал на 322 человека, столовую на 162 посадочных места.

После открытия начальной школы все дети в поселке будут учиться в одну смену, во второй половине дня школьникам будут предоставляться дополнительные услуги, включающие углубленное изучение иностранных языков, занятия хореографией, в театральной студии, обучение плаванию, шахматам, легоконструированию, робототехнике.

В настоящее время учреждение проходит процедуру лицензирования. Её полный запуск запланирован на третью учебную четверть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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