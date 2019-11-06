В Сургуте застройщик 7 многоквартирных домов присвоил деньги дольщиков
Следователи Сургута завели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, в период с 2015 по 2018 годы один из руководителей строительной организации совместно с иными заинтересованными лицами привлекал для строительства 7 многоквартирных домов в Сургуте деньги дольщиков. Застройщик меры к окончанию строительства и вводу зданий в эксплуатацию не предпринял, часть взносов участников долевого строительства использовал в личных целях.
В настоящее время в отношении одного из руководителей строительной организации возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В результате противоправных действий подозреваемого ущерб, причиненный дольщиками организациям, превысил 100 миллионов рублей.
Следствие по уголовному делу продолжается.
Всех пострадавших от действий данного застройщика полиция просит обратиться в СЧ СУ УМВД России по ХМАО – Югре по телефону 8 (3462) 24-01-99.
ИСТОЧНИК KP.RU