2019-11-06T14:07:55+03:00
Происшествия

В Сургуте застройщик 7 многоквартирных домов присвоил деньги дольщиков

Пострадавших горожан просят обратиться в полицию
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте застройщик 7 многоквартирных домов присвоил деньги дольщиков. Фото с сайта pixabay.comВ Сургуте застройщик 7 многоквартирных домов присвоил деньги дольщиков. Фото с сайта pixabay.com
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Следователи Сургута завели уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в период с 2015 по 2018 годы один из руководителей строительной организации совместно с иными заинтересованными лицами привлекал для строительства 7 многоквартирных домов в Сургуте деньги дольщиков. Застройщик меры к окончанию строительства и вводу зданий в эксплуатацию не предпринял, часть взносов участников долевого строительства использовал в личных целях.

В настоящее время в отношении одного из руководителей строительной организации возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В результате противоправных действий подозреваемого ущерб, причиненный дольщиками организациям, превысил 100 миллионов рублей.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Всех пострадавших от действий данного застройщика полиция просит обратиться в СЧ СУ УМВД России по ХМАО – Югре по телефону 8 (3462) 24-01-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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