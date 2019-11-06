2019-11-06T13:58:21+03:00
Общество

Пресс-конференция губернаторы Югры состоится 12 ноября

Югорчане могут посмотреть прямую трансляцию
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Пресс-конференция губернаторы Югры состоится 12 ноября. Фото с сайта праивтельства ЮгрыПресс-конференция губернаторы Югры состоится 12 ноября. Фото с сайта праивтельства Югры
Изменить размер текста:

Ежегодная пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой состоится 12 ноября. Об этом сообщает правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

Глава региона ответит на вопросы представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ, обозначит точки роста и приоритетные направления на 2020 год.

Прямая трансляция — в официальной группе Югры в социальной сети «ВКонтакте» и на admhmao.ru.

Напомним, что в 2018 году Наталья Комарова ответила на 53 вопроса за 3 часа пресс-конференции. Большинство вопросов, поступивших от югорчан, касались жилищных программ, дорог, образования, ЖКХ и медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пыть-Яхе мусорный коллапс образовался из-за снегопада и машин
В Радужном за взятку под суд отправлена директор комбината общественного питания
На очистку дворов от снега коммунальщикам Сургута дали три дня
Полицейский из Радужного спас на пожаре 74 человека
В Ханты-Мансийске открывается туристская выставка-ярмарка «ЮграТур 2019»
В Ханты-Мансийске открылся центр онкологической помощи
Жительница Пыть-Яха на два дня дала доступ к банковской карте аферисту, а после обратилась в полицию
Школьники из поселка Высокий в Мегионе будут учиться в одну смену
В Сургуте застройщик 7 многоквартирных домов присвоил деньги дольщиков
Два подростка из Югры получили медали «За мужество в спасении» в Совете Федерации
В Белоярском в связи с утратой доверия уволен начальника капитального строительства при администрации района
В Ханты-Мансийске отремонтирован детский сад, в который врезался грузовик
В Югре директор фирмы пойдет под суд за долги по зарплате
На обновление базы школы искусств в Нижневартовске затрачено 20 миллионов рублей
Жители Югры перевели мошенникам 350 тысяч рублей
Дорожные службы в Сургуте работают круглосуточно
В Югре за взятки на 1,4 миллиона рублей арестован чиновник
Югорские города вошли в список самых комфортных для проживания в России