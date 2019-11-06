Пресс-конференция губернаторы Югры состоится 12 ноября

СЕГОДНЯ 13:58 2019-11-06T13:58:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Ежегодная пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой состоится 12 ноября. Об этом сообщает правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

Глава региона ответит на вопросы представителей федеральных, региональных и муниципальных СМИ, обозначит точки роста и приоритетные направления на 2020 год.

Прямая трансляция — в официальной группе Югры в социальной сети «ВКонтакте» и на admhmao.ru.

Напомним, что в 2018 году Наталья Комарова ответила на 53 вопроса за 3 часа пресс-конференции. Большинство вопросов, поступивших от югорчан, касались жилищных программ, дорог, образования, ЖКХ и медицины.

ИСТОЧНИК KP.RU