СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-06T13:51:42+03:00

Два подростка из Югры получили медали «За мужество в спасении» в Совете Федерации. Фото с сайта правительства Югры

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Братья Большаковы из Нижневартовска— Альберт 14 лет и Андрей 11 лет — спасали восьмилетнюю сестру Аниту от педофила.

Шестая торжественная церемония награждения в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» состоялась в Совете Федерации, где детям и подросткам до 16-ти лет, совершившим героические и мужественные поступки, вручены общественные награды и ценные подарки.

Напомним, этим летом подростки спасли сестренку от педофила. Мужчина силой затащил девочку в свою квартиру, но подростки стучали в двери и вызвали одновременно взрослых и полицию. Девочка не пострадала, а злоумышленника заключили под стражу. Мужчина был признан виновным и осужден за совершение преступления.

- Все ещё будто во сне. Если хочешь увидеть добро, то нужно пережить зло. Я смотрю сейчас на сыновей и вижу, что до и после этого случая они стали другими — возмужали, повзрослели, по-другому смотрят на этот мир и мыслят, — сказала мама маленьких героев Наталья Павловна Большакова.

ИСТОЧНИК KP.RU