В Белоярском в связи с утратой доверия уволен начальника капитального строительства при администрации района
Начальник управления капитального строительства Белоярского района ХМАО уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Югры.
По данным ведомства, муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
При этом, чиновник в 2017 году получил от индивидуального предпринимателя якобы в качестве займа 1,4 млн. рублей.
Однако данные об этом не были внесены в декларацию о доходах ни в 2017, ни в 2018 годах.
В связи с этим прокурор города внес главе Белоярского района представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Чиновника уволили по статье.
Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере за покровительство и попустительство при принятии у указанного предпринимателя работ в рамках заключенных муниципальных контрактов.
По уголовному делу в настоящее время проводятся следственные действия.
ИСТОЧНИК KP.RU