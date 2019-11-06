В Белоярском в связи с утратой доверия уволен начальника капитального строительства при администрации района

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-06T13:03:38+03:00

В Белоярском в связи с утратой доверия уволен чиновник. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Он обвиняется в получении взяток

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Начальник управления капитального строительства Белоярского района ХМАО уволен с муниципальной службы в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Югры.

По данным ведомства, муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

При этом, чиновник в 2017 году получил от индивидуального предпринимателя якобы в качестве займа 1,4 млн. рублей.

Однако данные об этом не были внесены в декларацию о доходах ни в 2017, ни в 2018 годах.

В связи с этим прокурор города внес главе Белоярского района представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Чиновника уволили по статье.

Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере за покровительство и попустительство при принятии у указанного предпринимателя работ в рамках заключенных муниципальных контрактов.

По уголовному делу в настоящее время проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU