СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-06T12:55:46+03:00

В Ханты-Мансийске отремонтирован детский сад, в который врезался грузовик. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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Детский сад №7 «Елочка» в окружной столице полностью восстановлен после дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика.

Напомним, 21 октября водитель грузовика «Mерседес» «вылетел» с дороги на территорию детсада, пробив ограждение, и врезался во входную группу здания. Пострадал медицинский блок. Сотрудники ГИБДД установили, что официальная причина аварии – техническая неисправность тормозной системы автомобиля. Пострадавших среди сотрудников и воспитанников детского сада не было.

На протяжении всего времени детсад не прерывал свою деятельность. На следующий день после инцидента муниципальные службы восстановили на территории учреждения забор, малые архитектурные формы и фонари с освещением. На прошлой неделе закончилось восстановление фасада и стены здания – межведомственная специальная комиссия установила, что несущая конструкция объекта не пострадала, и будет достаточно лишь косметического ремонта.

На сегодняшний день разрабатывается проект специальных отбойников- дорожных заграждений по улице Гагарина (ближе к перекрестку с улицей Кирова), которые можно использовать для торможения автотранспортных средств в случае экстренной необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU