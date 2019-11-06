СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-06T12:36:20+03:00

В Югре директор фирмы пойдет под суд за долги по зарплате. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Он должен двум работникам более полумиллиона рублей

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Руководитель коммерческой фирмы стал фигурантом уголовного дела за долги по зарплате.

По информации следственного комитета Югры, генеральный директор коммерческого предприятия подозревается в невыплате заработной платы.

По данным окружного следственного комитета, руководитель фирмы из корыстной и иной личной заинтересованности в 2018-2019 гг. допустил невыплату свыше двух месяцев заработной платы двум работникам организации, перед которыми образовалась задолженность в сумме свыше 550 тысяч рублей.

В ходе следствия будут приняты исчерпывающие меры к погашению ущерба, причиненного потерпевшим. По уголовному делу проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU