В Югре директор фирмы пойдет под суд за долги по зарплате
Руководитель коммерческой фирмы стал фигурантом уголовного дела за долги по зарплате.
По информации следственного комитета Югры, генеральный директор коммерческого предприятия подозревается в невыплате заработной платы.
По данным окружного следственного комитета, руководитель фирмы из корыстной и иной личной заинтересованности в 2018-2019 гг. допустил невыплату свыше двух месяцев заработной платы двум работникам организации, перед которыми образовалась задолженность в сумме свыше 550 тысяч рублей.
В ходе следствия будут приняты исчерпывающие меры к погашению ущерба, причиненного потерпевшим. По уголовному делу проводятся следственные действия.
ИСТОЧНИК KP.RU