На обновление базы школы искусств в Нижневартовске затрачено 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:06 2019-11-06T12:06:15+03:00

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Реализацию национального проекта «Культура» в Нижневартовской детской школе искусств №3 презентовали губернатору Югры Наталье Комаровой.

В 2019 году на эти цели образовательному учреждению выделено 20 миллионов рублей. Из них 10 миллионов – на музыкальные инструменты, 9,4 миллиона – на оборудование, 600 тысяч рублей – на литературу.

Новые инструменты, мультимедийные ресурсы, учебно-методическая литература позволили улучшить качество обучения юных нижневартовцев, на более высоком уровне реализовывать программы в области искусства.

- Такого обновления музыкальных инструментов в наших школах искусств не было никогда - за всю историю существования города. Благодаря средствам федерации и автономного округа мы приобрели более 90 единиц музыкальных инструментов и до конца года приобретем еще 30. Среди них скрипки, пианино, рояли, баяны, аккордеоны, интерактивное оборудование - мультимедийные стенды и панели, световое, звуковое оборудование, хореографические станки, а также более 2 тысяч экземпляров нотных изданий и учебной литературы. Мы уже подали заявку на модернизацию еще двух детских школ искусств и рассчитываем на субсидию, - отметил глава Нижневартовска Василий Тихонов.

ИСТОЧНИК KP.RU