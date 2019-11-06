2019-11-06T11:56:54+03:00
Происшествия

Жители Югры перевели мошенникам 350 тысяч рублей

Аферистов задержать по горячим следам не удалось
Алена Кульмухаметова
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Жители Югры перевели мошенникам 350 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.comЖители Югры перевели мошенникам 350 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com
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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано семь фактов мошенничества и краж с банковских карт.

Так жители Пыть-Яха, Нижневартовска, Нефтеюганска, Радужного, Мегиона, Урая, Советского района перевели злоумышленникам порядка 350 тысяч рублей.

В УМВД по ХМАО-Югре отметили, что чаще всего мошенники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств или погашение кредитной задолженности.

Жительнице Мегиона позвонил неизвестный и представился сотрудником «МТС». Под предлогом пресечения оформления кредита в салоне сотовой связи «МТС» на имя женщины предложил установить программу «TeamViewer QuickSupport», после чего получив доступ к дистанционному управлению сотовым телефоном заявительницы, похитил с ее банковского счета более 55 тысяч рублей.

В Радужном местная жительница лишилась 50 тысяч рублей в попытке продать квартиру на сайте бесплатных объявлений.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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