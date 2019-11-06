Дорожные службы в Сургуте работают круглосуточно

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-06T11:44:31+03:00

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За последние тря дня в Сургуте выпала месячная норма осадков. Ежедневно дорожные службы вывозят около трех тысяч кубов снега. Об этом заявили в городской администрации.

Уборка организована в несколько смен, основные виды работ выполняют вечером, так как очистка от снега в это время более эффективна из-за низкого потока машин на проезжей части и свободных от припаркованных машин улиц. В ночь на 6 ноября на уборку дорог Сургута вышло 110 единиц техники.

Борьба со снегопадом в Сургуте идет в две смены. Снегоуборочный транспорт следует по утвержденным схемам. Маршрут выстроен таким образом, что уборка улиц осуществляется по кругу, охватывая все микрорайоны Сургута.

Спецмашины чаще работают вечером. Фото с сайта администрации города Сургут

В первую очередь от снега очищают центр: улицы Энгельса, Энергетиков, Ленина, крупные транспортные развязки. Постепенно техника двигается по пр. 30 лет Победы, Мира, Университетской. Далее следует в 25 микрорайон.

Всего в ночной уборке после обильного снегопада задействовано 110 единиц техники. Уборку усложняют пробки на дорогах, а также машины, припаркованные вдоль проезжей части. Особенно остро, по словам подрядчиков, эта проблема стоит на участке по ул. Университетской от ул. Каролинского до Пролетарского проспекта. Габаритной спецтехнике приходится лавировать между машинами, а водителям проявлять навыки виртуозного управления, чтобы не задеть частный транспорт.

Во дворах работать ночью запрещено, поэтому снегоуборочная техника выходит на придомовые территории в светлое время. За соблюдение правил благоустройства и зимней уборки во дворах ответственность несут управляющие компании.

ИСТОЧНИК KP.RU