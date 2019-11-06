СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-06T10:59:23+03:00

В Югре за взятки на 1,4 миллиона рублей арестован чиновник. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Вынесение приговора суда он будет ждать под стражей

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Отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Белоярского района. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере.

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, обвиняемый, используя свое должностное положение, в 2017 году получил две взятки от индивидуального предпринимателя на общую сумму 1 миллион 400 тысяч рублей за общее покровительство при принятии работ и услуг по государственным и муниципальным контрактам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

По ходатайству следователя решением суда в отношении чиновник заключен под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и выявление дополнительных фактов противоправной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU