2019-11-06T10:59:23+03:00
Общество

В Югре за взятки на 1,4 миллиона рублей арестован чиновник

Вынесение приговора суда он будет ждать под стражей
Алена Кульмухаметова
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В Югре за взятки на 1,4 миллиона рублей арестован чиновник. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Югре за взятки на 1,4 миллиона рублей арестован чиновник. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления капитального строительства администрации Белоярского района. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере.

По информации СУ СК по ХМАО-Югре, обвиняемый, используя свое должностное положение, в 2017 году получил две взятки от индивидуального предпринимателя на общую сумму 1 миллион 400 тысяч рублей за общее покровительство при принятии работ и услуг по государственным и муниципальным контрактам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.

По ходатайству следователя решением суда в отношении чиновник заключен под стражу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и выявление дополнительных фактов противоправной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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