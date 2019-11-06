Когалымчанке грозит срок за ложный донос на знакомого
Жительница Когалыма, обидевшись на грубость и мат знакомого, решила ему отомстить. Теперь женщине грозит срок.
По данным следственного комитет Югры, 37-летней женщине за заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на тот же срок.
Когалымчанка сообщила в полицию заведомо ложные сведения о том, что была избита и изнасилована знакомым мужчиной.
Полицейские выяснили, что преступление в отношении женщины не совершалось. Из показаний обвиняемой следует, что таким образом она хотела отомстить мужчине за грубые и нецензурные высказывания в ее адрес, которые он неоднократно допускал при совместном распитии спиртного.
Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU