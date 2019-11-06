2019-11-06T10:01:09+03:00
Происшествия

Когалымчанке грозит срок за ложный донос на знакомого

Югорчанка оскорбилась во время распития алкоголя
Алена Кульмухаметова
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Когалымчанке грозит срок за ложный донос на знакомого. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреКогалымчанке грозит срок за ложный донос на знакомого. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Жительница Когалыма, обидевшись на грубость и мат знакомого, решила ему отомстить. Теперь женщине грозит срок.

По данным следственного комитет Югры, 37-летней женщине за заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на тот же срок.

Когалымчанка сообщила в полицию заведомо ложные сведения о том, что была избита и изнасилована знакомым мужчиной.

Полицейские выяснили, что преступление в отношении женщины не совершалось. Из показаний обвиняемой следует, что таким образом она хотела отомстить мужчине за грубые и нецензурные высказывания в ее адрес, которые он неоднократно допускал при совместном распитии спиртного.

Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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