СЕГОДНЯ 10:00 2019-11-06T10:01:09+03:00

Когалымчанке грозит срок за ложный донос на знакомого. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

Жительница Когалыма, обидевшись на грубость и мат знакомого, решила ему отомстить. Теперь женщине грозит срок.

По данным следственного комитет Югры, 37-летней женщине за заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на тот же срок.

Когалымчанка сообщила в полицию заведомо ложные сведения о том, что была избита и изнасилована знакомым мужчиной.

Полицейские выяснили, что преступление в отношении женщины не совершалось. Из показаний обвиняемой следует, что таким образом она хотела отомстить мужчине за грубые и нецензурные высказывания в ее адрес, которые он неоднократно допускал при совместном распитии спиртного.

Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU