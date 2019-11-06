СЕГОДНЯ 09:51 2019-11-06T09:51:33+03:00

В Югре откроются 90 ледовых переправ. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Погода не позволяет приступить подрядчикам к их строительству

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Ледовые переправы позволят зимой поддерживать автомобильное сообщение между населенными пунктами Югры. Из 90 сезонных дорог - 57– переправы межмуниципального значения.

Специалисты по безопасности на водных объектах направили в муниципальные образования рекомендации по оборудованию ледовых переправ.

По информации МЧС по ХМАО-Югре, в настоящее время погода не позволяет приступить подрядчикам к строительству переправ, но при стабильно низких температурах, формировании устойчивого ледового покрова на водоемах начнется строительство ледовых дорог. Предварительно срок сдачи переправ межмуниципального значения – 25 декабря 2019 года.

На водоемах региона будет организован повышенный контроль, особое внимание – местам массового выхода людей на лед, будет усилена разъяснительная работа с населением. Особое внимание инспекторы ГИМС уделят выявлению мест несанкционированного выезда автомобильного транспорта на лед.

ИСТОЧНИК KP.RU