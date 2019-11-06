2019-11-06T09:17:01+03:00
Происшествия

Сургутские полицейские с крупной партией наркотиков задержали молодую пару

Влюбленных заключили под стражу
Алена Кульмухаметова
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Сургутские полицейские с крупной партией наркотиков задержали молодую пару. Фото с сайта pixabay.comСургутские полицейские с крупной партией наркотиков задержали молодую пару. Фото с сайта pixabay.com
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Молодая влюбленная пара решила заработать на торговле наркотиками. Их плану помешала полиция.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в лесу возле ДНТ «Калинка» сургутские полицейские задержали автомобиль марки «Киа Рио» под управлением 21-летней югорчанки. В автомобиле также находился 20-летний мужчина.

Во время досмотра было обнаружено в правой передней пассажирской двери 22 полимерных свертков, которые были изъяты и переданы на экспертизу. Химическое исследование изъятого показало, что порошкообразное вещество белого цвета общей массой 9,74 грамм является наркотическим.

Чуть позже стражи порядка провели обыск по месту фактического проживания пары подозреваемых, где обнаружили наркотики. Влюбленные хранили у себя на балконе: 400 граммов гашиша, 160 граммов амфетамина, 20 граммов мефедрона, а также таблетки, содержащие в своем составе наркотическое средство – МДМА общей массой более 20 граммов.

Задержанные пояснили, что промышляли незаконным сбытом наркотических средств на территории Сургутского района и Сургута. Молодые люди, посредством мобильной связи и Интернета находили потребителей, после чего прятали закладки и сообщали заказчикам о местонахождении наркотика.

В настоящее время в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

Подозреваемые задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Им грозят серьезные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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