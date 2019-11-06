СЕГОДНЯ 07:43 2019-11-06T07:43:15+03:00

За минувшие сутки в Югре в ДТП пострадали 15 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие с четырьмя пострадавшими произошло накануне в Нягани.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 18:45 в городе Нягань на проспекте Нефтяников 59-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ» столкнулся с «УАЗ», под управлением 43-летнего водителя. В результате ДТП четыре пассажира «ГАЗа» получили телесные повреждения.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек получили ранения. Задержан один водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, трое – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 11 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU