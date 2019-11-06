СЕГОДНЯ 07:09 2019-11-06T07:09:51+03:00

Шахматная олимпиада-2020 в Ханты-Мансийске не состоится. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Международная шахматная федерация перенесла Всемирную шахматную олимпиаду 2020 года из Ханты-Мансийска в Москву. Об этом заявил Аркадий Дворкович 5 ноября на странице шахматной федерации в Facebook.

- Всемирная шахматная олимпиада пройдет в Москве. Ханты-Мансийск примет первую в истории шахматную паралимпиаду, — уведомляет ФИДЕ.

Причины перенесения олимпиады из югорской столицы в Москву не озвучиваются.

Отметим, что еще в августе 2019 года директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов рассказал, что свыше 3500 участников и официальных лиц из 190 стран примут участие во всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Ханты-Мансийске 1-15 августа 2020 года.

Были разработаны «дорожная карта» мероприятий, схема авиаперелетов участников и гостей олимпиады. Планировалось, что в течение двух дней аэропорт Ханты-Мансийска примет 18 чартерных рейсов. Официальные лица должны были разместиться в восьми гостиницах, в том числе в строящейся олимпийской деревне на берегу Иртыша. В двух 25-этажных домах гостиничного типа, соответствующим стандартам 4-звездочного отеля, для участников почти подготовлено 720 квартир. Гостиницы введут в эксплуатацию к маю следующего года.

Местом проведения игр должен был стать универсальный спортивный комплекс №2 площадью свыше 13 тысяч квадратных метров, который и сейчас строится с учетом требований FIDE, а также требований МВД в части обеспечения безопасности при проведении спортивных мероприятий международного уровня.

Напомним, шахматные олимпиады проводятся раз в два года. Предыдущая состоялась в сентябре-октябре 2018 года в Батуми.

ИСТОЧНИК KP.RU