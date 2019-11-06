2019-11-06T06:57:33+03:00
Общество

Погода в Югре 6 ноября: шквалистый ветер и сильный снегопад

Спасатели объявили штормовое предупреждение
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 6 ноября: шквалистый ветер и сильный снегопад. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреПогода в Югре 6 ноября: шквалистый ветер и сильный снегопад. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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В среду 6 ноября в течение суток по Ханты-Мансийскому округу местами ожидаются ветер порывами до 18 метров в секунду, метель, гололедные явления, днем по западу сильный мокрый снег.

Синоптики прогнозируют в Югре осадки различной интенсивности в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-западный, южный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, -3 градусов, по северу -4, -9 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, метель, гололедные явления. Ветер юго-западный, южный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, +2 градусов.

В Сургуте переменная облачность, к вечеру сильный снегопад. Ветер западный, юго-западный, южный, юго-восточный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -4 градусов.

В Нижневартовске облачно и снегопад. Ветер юго-западный, западный, юго-восточный, южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, 0 градусов.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу рекомендует в случае ухудшения погодных условий (сильного ветра и снижения видимости) водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

В период непогоды спасатели просят жителей ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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