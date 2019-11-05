Альфа-Банк продолжит наращивать объем розничных кредитов

СЕГОДНЯ 17:47 2019-11-05T17:47:50+03:00

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Альфа-Банк запланировал рост розничного портфеля на 40-45% в этом году, сообщает Bloomberg.

- Мы ориентируемся на более активное розничное кредитование, начали выдачу ипотеки – для увеличения клиентской базы и, соответственно, формирования более устойчивой базы доходности Альфа-Банка а предстоящие 3-5 лет, - пояснил в беседе с агентством финансовый директор банка Алексей Чухлов.

Ранее ЦБ РФ усматривал признаки повышения рисков в потребительском кредитовании в России, но Чухлов сказал, что ему ситуация видится "очень спокойной", он не ожидает кризиса в этом сегменте еще минимум 1-1,5 года, а в ипотеке - не менее 10-ти лет.

- Мы продолжим наращивать нашу долю рынка, внимательно наблюдая за рисками, улучшая взыскание и другие процессы в кредитовании. Когда будут очевидны факты, тогда что-то можем более кардинально изменить, - пояснил Чухлов.

- То, что рыночные риски увеличиваются, не значит, что мы должны обязательно сокращать объемы выдачи. Мы снижаем процент одобрения там, где видим более высокие риски, но можем предоставлять большие объемы там, где они меньше», - добавил финансовый директор Альфа-Банка.

- Когда все закручивают гайки, никто не желает выдавать кредиты даже заемщикам с относительно хорошей историей, - сказал Чухлов. - Не сомневаюсь, через пять лет все скажут – какие вы были мудрые, что активно стали осваивать розницу.

Клиентская база Альфа-Банка увеличивается каждый год на 20-25%. Кроме всего, он добавил, что стратегия банка по существенному наращиванию доли розницы в кредитном портфеле имеет связь с падением показателей доходности в корпоративном сегменте.

- Мы не верим в перспективе ближайших лет ни в значительный рост объемов крупного корпоративного кредитования, ни в рост доходности этого сегмента, - сказал Чухлов.

Он полагает, что если крупные проекты и имеются, то они государственные или полугосударственные, и коммерческому банку "достаточно сложно подхватить данный рост". Одним из факторов такой ситуации выступают цены, пояснил Чухлов:

- Так, кажется, что "Открытие" часто ниже всех на рынке по ставкам для крупных корпоративных заемщиков. У них большой неинвестированный объем капитала, что делает выгодным размещение денежных средств, по крайней мере на недлительные сроки, почти с любой маржой.

ИСТОЧНИК KP.RU