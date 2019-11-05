2019-11-05T16:10:07+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске состоится международный турнир по жиму лежа

На помосте наряду с обычными спортсменами выступают и атлеты с ограниченными возможностями здоровья
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске состоится международный турнир по жиму лежа. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске состоится международный турнир по жиму лежа. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Международный турнир по жиму лежа «Кубок чемпионов» на призы чемпионов и рекордсменов мира Эдуарда Исакова и Алексея Воробьева состоится в Ханты-Мансийске 7 ноября.

Организаторы отмечают, что мероприятие является финалистом конкурса Всероссийской премии «События России – 2019» в номинации «Спорт. Соревнования по инновационным видам спорта».

Уникальность спортивного проекта заключается в том, что на помосте наряду с обычными спортсменами выступают и атлеты с ограниченными возможностями здоровья - многократные чемпионы и призеры чемпионатов Европы и мира, Паралимпийских игр.

На шестом по счету турнире соберется "цвет" мирового пауэрлифтинга из 9 стран: Венгрии, Египта, Казахстана, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратов, Финляндии, Франции, Швеции и России.

За звание лучшего будут бороться 10 мужчин и 10 женщин.

Жителей и гостей окружного центра Югры ждет незабываемая встреча с самыми сильными людьми планеты на турнире «Кубок чемпионов», который состоится на площадке Центра развития теннисного спорта, ул. Студенческая, д.21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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