Сургутянин задержан за убийство соседа
Кровавые разборки в одной из квартир на улице Маяковского в Сургуте произошли 4 ноября.
По информации следственного комитета Ямала, подозреваемый, находясь в состоянии опьянения во время ссоры с соседом по дому, с которым они вместе употребляли спиртное, ударил его ножом. Мужчина скончался на месте преступления.
Следователями по факту убийства возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Сургута. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Обвиняемый задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU