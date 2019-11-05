2019-11-05T15:47:01+03:00
Происшествия

Сургутянин задержан за убийство соседа

Ссора произошла во время застолья
Алена Кульмухаметова
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Сургутянин задержан за убийство соседа. Фото с сайта СУ СУ по ХМАО-ЮгреСургутянин задержан за убийство соседа. Фото с сайта СУ СУ по ХМАО-Югре
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Кровавые разборки в одной из квартир на улице Маяковского в Сургуте произошли 4 ноября.

По информации следственного комитета Ямала, подозреваемый, находясь в состоянии опьянения во время ссоры с соседом по дому, с которым они вместе употребляли спиртное, ударил его ножом. Мужчина скончался на месте преступления.

Следователями по факту убийства возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Сургута. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Обвиняемый задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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