С банковского счета югорчанки вирус «снял» все сбережения

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-05T15:02:56+03:00

Со счета югорчанки вирус «снял» все сбережения Фото: Татьяна Коркина

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Новое программное обеспечение, установленное на смартфон, оказалось вирусным и лишило югорчанку сбережений.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 41-летняя заявительница накануне обновила программное обеспечение на своем смартфоне. Спустя несколько часов с ее банковского счета пропали 32 тысячи рублей.

Предположительно, в ходе обновления программы, телефон был заражен вирусом, с помощью которого неизвестные завладели персональными данными владелицы и получили доступ к счету женщины

Следователями Советского района возбуждено уголовное дело по факту дистанционной кражи денежных средств с банковского счета.

В настоящее время полицейскими проводится расследование. Устанавливаются номера счетов, на которые были переведены деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU