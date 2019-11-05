2019-11-05T15:02:56+03:00
Происшествия

С банковского счета югорчанки вирус «снял» все сбережения

Вернуть деньги не удалось
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Со счета югорчанки вирус «снял» все сбереженияСо счета югорчанки вирус «снял» все сбереженияФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Новое программное обеспечение, установленное на смартфон, оказалось вирусным и лишило югорчанку сбережений.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 41-летняя заявительница накануне обновила программное обеспечение на своем смартфоне. Спустя несколько часов с ее банковского счета пропали 32 тысячи рублей.

Предположительно, в ходе обновления программы, телефон был заражен вирусом, с помощью которого неизвестные завладели персональными данными владелицы и получили доступ к счету женщины

Следователями Советского района возбуждено уголовное дело по факту дистанционной кражи денежных средств с банковского счета.

В настоящее время полицейскими проводится расследование. Устанавливаются номера счетов, на которые были переведены деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24