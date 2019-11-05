С банковского счета югорчанки вирус «снял» все сбережения
Новое программное обеспечение, установленное на смартфон, оказалось вирусным и лишило югорчанку сбережений.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 41-летняя заявительница накануне обновила программное обеспечение на своем смартфоне. Спустя несколько часов с ее банковского счета пропали 32 тысячи рублей.
Предположительно, в ходе обновления программы, телефон был заражен вирусом, с помощью которого неизвестные завладели персональными данными владелицы и получили доступ к счету женщины
Следователями Советского района возбуждено уголовное дело по факту дистанционной кражи денежных средств с банковского счета.
В настоящее время полицейскими проводится расследование. Устанавливаются номера счетов, на которые были переведены деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU