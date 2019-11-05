В Сургуте завершено благоустройство сквера «Театральный»

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-05T13:59:01+03:00

На реализацию проекта из городского бюджета направили более семи миллионов рублей

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В сквере «Театральный» в микрорайоне ПИКС города Сургут закончили монтаж освещения. Это последний этап благоустройства нового парка с детской площадкой за зданием драматического театра.

На территории сквера установили современную игровую площадку с безопасным резиновым покрытием, оборудовали место для отдыха и прогулочные дорожки.

В городской администрации отметили, что обустройство территории началось в 2018 году как общественная инициатива, поступившая в рамках проекта «Бюджет Сургута Online». На реализацию проекта из городского бюджета направили более семи миллионов рублей.

Добавим, что голосование за новые общественные инициативы по проекту «Бюджет Сургута Online» сейчас идет на портале «Бюджет для граждан». Сургутяне могут определить сразу три общественные инициативы. Но сделать свой выбор можно только один раз. По результатам первого этапа в список вошли 44 идеи граждан. Среди наиболее масштабных – строительство скейт-парка и памп-трека, внедрение раздельного сбора отходов на территории города и открытие галереи спонтанного искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU