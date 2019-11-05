СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-05T13:39:45+03:00

Строящаяся больница в Нижневартовске уже обошлась бюджету почти в миллиард рублей. Фото с сайта правительства Югры

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в общественном обсуждении строительства центральной окружной больницы в Нижневартовске.

По данным окружного правительства, общая площадь помещений медучреждения составляет 108 тысяч квадратных метров. На ее территории расположено 1100 больничных коек, 36 коек реанимации и интенсивной терапии, 31 больничное отделение, 16 операционных, инфекционный корпус на 80 мест, гараж на 10 машин, цех утилизации медицинских отходов, защитное сооружение на 110 мест.

Готовность первой очереди, в состав которой входят блоки А и Б, хозяйственный корпус (блок Е), гараж, цех утилизации медицинских отходов, составляет 33,7 процента. На данный момент выполнены работы на общую сумму 427,8 миллиона рублей. До конца года планируется произвести работы на 1,3 млн рублей.

В 2020 году планируется монтаж чистых помещений, технологического оборудования.

По второй очереди строительства – блоки В и Г, инфекционный корпус, здание ГО и ЧС. Ожидается, что в 2019 году будут завершены строительно-монтажные работы на общую сумму 975,6 миллиона рублей. В июне 2020 года в этих блоках уже начнется полноценная деятельность медицинского персонала.

По словам директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, полноценная эксплуатация всего объекта начнется в июле 2021 года. Штат сотрудников будет формироваться из числа кадров трех медицинских учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU