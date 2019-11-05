Вартовчанке соцслужба отказывалась оформлять детские пособия из-за отсутствия регистрации

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-05T13:01:32+03:00

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Жительница поселка Излучинск Нижневартовского района обратилась в прокуратуру после того, как Центр социальных выплат отказался назначить ей детское пособие.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, учреждение отказало заявительнице в назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком в связи с отсутствием у нее регистрации по месту жительства в автономном округе. По мнению учреждения, заявительница не прожила в округе 10 лет.

Проверкой было установлено, что заявительница проживает на территории поселка с 1999 года.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта постоянного проживания жительницы п.Излучинск на территории ХМАО-Югры не менее 10 лет, а также о возложении на учреждение обязанности назначить и выплатить ей соответствующее пособие.

Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU