Вартовчанке соцслужба отказывалась оформлять детские пособия из-за отсутствия регистрации
Жительница поселка Излучинск Нижневартовского района обратилась в прокуратуру после того, как Центр социальных выплат отказался назначить ей детское пособие.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, учреждение отказало заявительнице в назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком в связи с отсутствием у нее регистрации по месту жительства в автономном округе. По мнению учреждения, заявительница не прожила в округе 10 лет.
Проверкой было установлено, что заявительница проживает на территории поселка с 1999 года.
В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта постоянного проживания жительницы п.Излучинск на территории ХМАО-Югры не менее 10 лет, а также о возложении на учреждение обязанности назначить и выплатить ей соответствующее пособие.
Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU