На дачах в Ханты-Мансийске вырубают опасные деревья
В Ханты-Мансийске вновь специальная комиссия выявила большое количество сухостойных деревьев в районе СОТ «Урожай» и СОТ «Учитель».
Как сообщили в городской администрации, вырубка завершится до 17 ноября. Сотрудники отдела экологии департамента городского хозяйства Администрации Ханты-Мансийска обращаются к горожанам с просьбой сообщать по телефону 32-33-92 информацию о наличии на территории города сухостойных и аварийно-опасных насаждений.
Отметим, что в столице Югры внимательно следят за состоянием «зеленых лёгких» города. Повреждённые деревья вырубаются в целях безопасности. Работа по обновлению «зелёного наряда» Ханты-Мансийска ведётся на постоянной основе.
ИСТОЧНИК KP.RU