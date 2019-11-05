2019-11-05T12:47:42+03:00
Общество

На дачах в Ханты-Мансийске вырубают опасные деревья

Работы будут завершены до 17 ноября
Алена Кульмухаметова
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На дачах в Ханты-Мансийске вырубают опасные деревья. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскНа дачах в Ханты-Мансийске вырубают опасные деревья. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В Ханты-Мансийске вновь специальная комиссия выявила большое количество сухостойных деревьев в районе СОТ «Урожай» и СОТ «Учитель».

Как сообщили в городской администрации, вырубка завершится до 17 ноября. Сотрудники отдела экологии департамента городского хозяйства Администрации Ханты-Мансийска обращаются к горожанам с просьбой сообщать по телефону 32-33-92 информацию о наличии на территории города сухостойных и аварийно-опасных насаждений.

Отметим, что в столице Югры внимательно следят за состоянием «зеленых лёгких» города. Повреждённые деревья вырубаются в целях безопасности. Работа по обновлению «зелёного наряда» Ханты-Мансийска ведётся на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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