СЕГОДНЯ 12:47 2019-11-05T12:47:42+03:00

На дачах в Ханты-Мансийске вырубают опасные деревья. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Работы будут завершены до 17 ноября

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В Ханты-Мансийске вновь специальная комиссия выявила большое количество сухостойных деревьев в районе СОТ «Урожай» и СОТ «Учитель».

Как сообщили в городской администрации, вырубка завершится до 17 ноября. Сотрудники отдела экологии департамента городского хозяйства Администрации Ханты-Мансийска обращаются к горожанам с просьбой сообщать по телефону 32-33-92 информацию о наличии на территории города сухостойных и аварийно-опасных насаждений.

Отметим, что в столице Югры внимательно следят за состоянием «зеленых лёгких» города. Повреждённые деревья вырубаются в целях безопасности. Работа по обновлению «зелёного наряда» Ханты-Мансийска ведётся на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU