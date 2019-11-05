2019-11-05T11:34:33+03:00
Происшествия

Три крупные кражи раскрыты полицейскими Югры в минувшие выходные

Подозреваемым грозят сроки
Алена Кульмухаметова
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Три крупные кражи раскрыты полицейскими Югры в минувшие выходныеТри крупные кражи раскрыты полицейскими Югры в минувшие выходныеФото: Татьяна Коркина
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За прошедшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 93 преступления, раскрыто 66.

Так, в Нижневартовске 18-летний подозреваемый, взяв у заявителя во временное пользование планшет стоимостью 28000 рублей, а затем сдал в сервисный центр. Возбуждено уголовное дело.

В Сургуте полицейскими установлен 37-летний подозреваемый, который ночью из одного из кафе города с барной стойки похитил сотовый телефон стоимостью 65000 рублей, принадлежащий 29-летней заявительнице 1990 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В Пыть-Яхе 15-летний подозреваемый проник в гараж, откуда похитил снегоход и сани. Сумма ущерба составила 64000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Все злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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