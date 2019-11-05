СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-05T10:56:42+03:00

Студентов Югры приглашают принять участие в конкурсе «Будущий управленец». Фото с сайта pixabay.com

Он проходит в два этапа

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В Югре стартует ежегодный традиционный конкурс «Будущий управленец» по основам знаний по государственному и муниципальному управлению, государственной (муниципальной) службе.

По информации департамента госслужбы ХМАО, конкурс проводится в два тура:тестирование и деловая игра.

- Возможно, участие в конкурсе станет для кого-то отправной точкой для успешной самореализации в сфере государственного и муниципального управления, - отмечает директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Ирина Астапенко. – Конкурс является открытым, чтобы принять в нем участие, необязательно иметь рекомендации от образовательных организаций.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться. Регистрация участников – на сайте Югорского научно-исследовательского института информационных технологий с 9 по 14 ноября 2019 года.

Итоговый рейтинг и список победителя и призеров конкурса будет размещен на сайте ЮНИИТа позднее 15 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU