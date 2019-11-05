2019-11-05T10:43:36+03:00
Общество

Воспитанники детсадов и школьники Югры уходят на карантин из-за всплеска ОРВИ

Эпидемический порог не превышен
Алена Кульмухаметова
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Воспитанники детсадов и школьники Югры уходят на карантин из-за всплеска ОРВИВоспитанники детсадов и школьники Югры уходят на карантин из-за всплеска ОРВИФото: Татьяна Коркина
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Жители Ханты-Мансийского автономного округа все чаще обращаются в поликлиники с жалобами на простуду. Чаще всего болеют маленькие дети.

По данным Роспотребнадзора ХМАО-Югры, за прошлую неделю в округе заболеваемость среди населения составила 616,2 случая на 100 тысяч населения. Специалисты отмечают, что эпидемический порог не превышен. Среди взрослых случаев заболевания вирусными инфекциями крайне малы. Чаще всех болеют дети от 0-2 года – 3328,33 случаев на 100 тыс. населения, а также дети 3-6 лет – 3027,15 случаев на 100 тыс. населения. Вдвое меньше заболеваниям были подвержены подростки.

Некоторые школы и детсады Югры оказались на карантине. Так за прошлую неделю было разобщено 110 детей в восьми группах в пяти дошкольных образовательных организациях: городах Югорск, Покачи, а также в Кондинском и Ханты-Мансийскиом районах и 10 школьников в одной школе Советского района.

Добавим, что конца августа проводится прививочная кампания против гриппа. На данный момент привито более 360 тысяч югорчан, что составляет половину от плана и четверть процентов от численности всего населения округа.

Напомним, что грипп – это острая респираторная вирусная инфекция, проявляющаяся насморком, кашлем и повышением температуры, но гораздо большим (по сравнению с ОРВИ негриппозного происхождения) ущербом для организма, поскольку вирус гриппа легко проникает в кровь и распространяясь по всему организму, попадает в любую систему органов, вызывая тяжелейшие осложнения, которые могут закончится летальным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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