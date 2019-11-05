2019-11-05T09:54:44+03:00
Спорт

В Нижневартовске зальют восемь катков

Спортивные сооружения будут работать в обычном режиме
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске зальют восемь катков. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске зальют восемь катков. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Зимой в Нижневартовске запланирована работа восьми ледовых площадок и семи пунктов проката.

По данным городской администрации, для занятий лыжным спортом будут накатаны две лыжные трассы – на Комсомольском озере и на лыжной базе «Татра».

Начальник управления по социальной и молодежной политике администрации Нижневартовска Татьяна Воронова рассказала, что спортивные сооружения будут работать в обычном режиме. Вартовчане смогут принять участие в разнообразных физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях, которые пройдут во время городских праздников и на территориях спорткомплексов.

Добавим, кроме физкультурно-массовой работы на базе спортивных сооружений в осенне-зимний сезон будет продолжен тренировочный процесс по 41 виду спорта. Около двух тысяч спортсменов примут участие в более 200 региональных и межмуниципальных спортивных соревнованиях, тренировочных мероприятиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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