2019-11-05T09:27:24+03:00
Происшествия

За выходные мошенники выманили у жителей Югры 2,5 миллиона рублей

Все преступления совершены дистанционным способом
Алена Кульмухаметова
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За выходные мошенники выманили у жителей Югры 2,5 миллиона рублейЗа выходные мошенники выманили у жителей Югры 2,5 миллиона рублейФото: Татьяна Коркина
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За минувшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 18 фактов мошенничества и краж с банковских карт.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нягани, Когалыма, Лангепаса, Урая, Кондинского, Нижневартовского и Сургутского районов перевели злоумышленникам порядка 2 миллионов 500 тысяч рублей.

Так, 60-летнего жителя Нягани обманул неизвестный, который под предлогом трудоустройства завладел данными банковской карты югорчанина и похитил со счета 56 тысяч рублей.

В Урае 18-летняя местная жительница 2001 года лишилась 3 тысяч рублей, поверив информации, размещенной в сети «Интернет» о том, что в течение двух часов ей вернется сумма более значимая, чем она перевела на указанную карту.

Пенсионерке из Кондинского района позвонил неизвестный, который представился следователем, и под предлогом оказания юридических услуг, завладел ее деньгами в сумме более 400 тысяч рублей, которые заявительница перевела на телефонные номера, указанные звонившим. Как выяснилось, женщина ранее приобретала препараты для снижения артериального давления и похудения через сеть «Интернет».

Порядка 22 тысяч рублей в общей сумме лишились югорчане в попытке пробрести авиа и ЖД билеты. По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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