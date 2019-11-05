2019-11-05T08:04:40+03:00
Звезды

В Сургуте стартовал год Памяти и Славы

Перед сургутянами выступили творческие коллективы города
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте состоялся цикл праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства. Городской торжественный вечер открыл Год памяти и славы в Сургуте.

В Сургутской филармонии перед зрителями выступили творческие коллективы города. Они исполнили классические произведения, композиции советских и российских авторов, народные песни и танцы. Зрителям также представили хронику освоения Сибири.

На торжественном вечере сургутянам напомнили еще об одном, самом ярком, примере единения людей – Победе в Великой Отечественной войне, которая ковалась сплоченным многонациональным народом. На концерте был открыт Год памяти и славы в Сургуте и проанонсирована патриотическая акция, посвященная 75-летию со дня Победы, к которой Сургут впервые присоединится в следующем году.

Проект «Знамя Победы» призван отдать дань уважения подвигу миллионов соотечественников, отстоявших свободу и независимость Родины. 9 мая 2020 года копия Знамени Победы откроет парад на главной площади Сургута, а после будет торжественно водружена над городом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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