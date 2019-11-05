2019-11-05T07:59:48+03:00
Происшествия

За минувшие выходные в Югре в ДТП пострадали 37 человек

Погиб один пешеход
Алена Кульмухаметова
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За минувшие выходные в Югре в ДТП пострадали 37 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие выходные в Югре в ДТП пострадали 37 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 1 ноября. Водитель снегоуборочной техники задавил женщину.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 09:45 в городе Сургут на улице Нефтяников на автостоянке, отделенной от проезжей части, 35-летний водитель, управляя фронтальным погрузчиком, при движении задним ходом наехал на 41-летнюю женщину. В результате ДТП она скончалась на месте происшествия.

За период с 1 по 4 ноября на территории округа зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, 37 – получили ранения, в том числе пять несовершеннолетних. Задержано 37 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 36 – за отказ от медицинского освидетельствования и семь – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 54 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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