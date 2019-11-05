2019-11-05T07:44:32+03:00
Общество

Погода в Югре 5 ноября: сильный ветер и снегопады

На дорогах гололедные явления
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 5 ноября: сильный ветер и снегопадыПогода в Югре 5 ноября: сильный ветер и снегопадыФото: Кира Санникова
Изменить размер текста:

Во вторник 5 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель, гололедные явления. Ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2,-3 градусов, местами -6,-11 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно. Снег, мокрый снег, метель. Ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1,-1 градусов.

В Сургуте сильный снегопад. Ветер южный, юго-западный 7-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -1 градусов.

В Нижневартовске сильный снегопад. Ветер южный, юго-западный 8-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Браконьера из Узбекистана задержали во время рыбалки в Югре
Студентов Югры приглашают принять участие в конкурсе «Будущий управленец»
Воспитанники детсадов и школьники Югры уходят на карантин из-за всплеска ОРВИ
В Нижневартовске зальют восемь катков
За выходные мошенники выманили у жителей Югры 2,5 миллиона рублей
Губернатор Югры пригласила самых активных подписчиков своего аккаунта на встречу в Нижневартовске и в Мегионе
В Сургуте стартовал год Памяти и Славы
За минувшие выходные в Югре в ДТП пострадали 37 человек
Из Когалыма выдворяют четверых иностранцев
В Нижневартовске задержан пьяным водитель «Мерседеса»
В Пыть-Яхе работникам железной дороги вручили ключи от новых квартир
В Сургуте запустили движение на перекрестке улиц Маяковского и 30 лет Победы
Рассказываем, как и где югорчане отпразднуют День народного единства
Погода в Югре 4 ноября: облачно и снегопад
В Сургуте экс-сотрудник исправительной колонии поплатился за благосклонность к заключённому
В Югре 2 ноября горели нежилые вагончики, жилые дома, бани и автомобили
Погода в Югре 3 ноября: ночью температура упадёт до -25 градусов
В сети появилось видео, как снегоуборочная техника насмерть давит женщину в Сургуте
В Югорске за нарушение миграционного законодательства составлены 22 административных протокола
В Ханты-Мансийске проходят мероприятия, посвящённые Дню народного единства
В Нефтеюганске вор-рецидивист пойдёт под суд за четыре преступления
Погода в Югре 2 ноября: пройдёт умеренный снег