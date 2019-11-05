СЕГОДНЯ 07:44 2019-11-05T07:44:32+03:00

Погода в Югре 5 ноября: сильный ветер и снегопады Фото: Кира Санникова

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Во вторник 5 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно. Небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель, гололедные явления. Ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2,-3 градусов, местами -6,-11 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно. Снег, мокрый снег, метель. Ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1,-1 градусов.

В Сургуте сильный снегопад. Ветер южный, юго-западный 7-15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -1 градусов.

В Нижневартовске сильный снегопад. Ветер южный, юго-западный 8-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU