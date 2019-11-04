2019-11-04T15:37:54+03:00
Происшествия

В Нижневартовске задержан пьяным водитель «Мерседеса»

Нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске задержан пьяным водитель «Мерседеса». Фото с сайта pixabay.comВ Нижневартовске задержан пьяным водитель «Мерседеса». Фото с сайта pixabay.com
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Сотрудники Госавтоинспекции города Нижневартовск на улице Заводская за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль «Мерседес». За рулем оказался нетрезвый водитель.

Как сообщили в полиции, за рулем иномарки находился 42-летний мужчина, который имел явные признаки опьянения. Выяснилось, что ранее вартовчанин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение, однако вновь сел пьяным за руль.

В настоящее время в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Согласно санкции данной статьи злоумышленник может быть подвергнут штрафу в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо максимальному наказанию – лишению свободы сроком до двух лет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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