СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-04T11:17:07+03:00

В Сургуте запустили движение на перекрестке улиц Маяковского и 30 лет Победы. Фото с сайта администрации города Сургут

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Движение на перекрестке улиц Маяковского и 30 лет Победы запустили 3 ноября. После ремонта перекресток стал шире, там установили островки безопасности и новые светофоры.

В администрации города рассказали, что помимо новых светофорных объектов, здесь установили освещение, с каждой стороны появились дополнительные полосы движения и «островки безопасности». Они предназначены для разделения противоположных транспортных потоков и остановки пешеходов при переходе проезжей части.

Пока на перекрестке трехслойное дорожное покрытие: черный щебень и два слоя высокопористого асфальтобетона. Верхний слой асфальта будут укладывать летом следующего года. Тогда же дорожники приступят к благоустройству территории. Движение на участке планируют перекрывать не полностью, а по полосам.

Параллельно идут работы по строительству новой дороги, которая соединит улицы Маяковского и Университетскую. Ее сдача запланирована на следующий год. Это связано с многочисленными инженерными сетями, проложенными на участке, и неучтенными точками врезок.

После завершения работ по строительству дороги в 2020 году улицы Университетскую и 30 лет Победы соединит четырехполосная автомагистраль с широкими тротуарами для пешеходов, «безбарьерной средой», освещением и остановочными комплексами.

ИСТОЧНИК KP.RU