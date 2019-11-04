СЕГОДНЯ 09:07 2019-11-04T09:07:48+03:00

Рассказываем, как и где югорчане отпразднуют День народного единства. Фото с сайта правительства Югры

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Югра масштабно встречает праздник народного единства по всему округу. Как не потеряться в таком многообразии и какие локации точно стоит посетить югорчанам любого возраста — рассказываем в нашей подборке.

Праздничный митинг-концерт «В единстве наша сила!» начнется в Ханты-Мансийске на центральной площади 4 ноября в 12:00.

Жителей и гостей города ждут выступления официальных лиц, концертная программа творческих коллективов и солистов культурно-досугового центра «Октябрь».

Сегодня в 15 часов в Сургуте открывается программа «Поле чудес в литературной стране». Участие бесплатное, возрастное ограничение – от 6 лет.

В Нефтеюганске в культурном центре «Юность» в 16 часов начнется фестиваль Дружбы народов «Радуга».

В программе фестиваля выступление официальных лиц, творческих коллективов города, пропагандирующих народную культуру.

Участниками и гостями мероприятия станут представители русской, казахской, осетинской, татаро-башкирской, украинской, чувашской, узбекской, азербайджанской общественных организаций города.

В ДК «Нефтяник» с 12 часов в городе Радужный открывается ежегодный фестиваль народного творчества, направленный на развитие межэтнического взаимодействия жителей города. В фестивальной программе примут участие представители разных народов, которые покажут разнообразие своей культуры в костюмах песнях и танцах.

ИСТОЧНИК KP.RU