СЕГОДНЯ 07:47 2019-11-04T07:47:54+03:00

Погода в Югре 4 ноября: облачно и снегопад. Фото с сайта pixabay.com

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В понедельник 4 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, по западу умеренный снег. Ветер южных направлений 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем -4,-9 градусов, по северу и востоку -10,-15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер южных направлений 6-11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5,-7 градусов.

В Сургуте пасмурно и небольшой снег. Ветер южный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -8 градусов.

В Нижневартовске облачно и небольшой снег. Ветер юго-западный, южный 2-4 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU