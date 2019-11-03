СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-03T12:29:22+03:00

В Сургуте экс-сотрудник исправительной колонии поплатился за благосклонность к заключённому Фото: Татьяна Коркина

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Прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-сотрудника исправительной колонии. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий.

Следователи установили, что в июле 2018 года злоумышленник вернул осуждённому мобильник, который ранее изъял другой работник учреждения. Напомним, владение и пользование телефонами в колониях строжайше запрещено.

Сейчас уголовное дело направлено в суд, обвиняемому может грозить до четырёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU