В Сургуте экс-сотрудник исправительной колонии поплатился за благосклонность к заключённому
Дело направлено в суд
В Сургуте экс-сотрудник исправительной колонии поплатился за благосклонность к заключённомуФото: Татьяна Коркина
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Прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-сотрудника исправительной колонии. Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий.
Следователи установили, что в июле 2018 года злоумышленник вернул осуждённому мобильник, который ранее изъял другой работник учреждения. Напомним, владение и пользование телефонами в колониях строжайше запрещено.
Сейчас уголовное дело направлено в суд, обвиняемому может грозить до четырёх лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU