2019-11-03T07:26:33+03:00
Происшествия

В Югре 2 ноября горели нежилые вагончики, жилые дома, бани и автомобили

Публикуем краткий дайджест новостей о пожарах
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Югре 2 ноября горели нежилые вагончики, жилые дома, бани и автомобилиВ Югре 2 ноября горели нежилые вагончики, жилые дома, бани и автомобилиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Югорске в 1.02 ночи поступило сообщение о возгорании бани и хозяйственной постройки. Пожар локализован в 1.15, ликвидирован – в 1.20. К тушению пожара от МЧС России привлекались 3 единицы техники, 12 человек личного состава.

В Нижневартовске в 8.10 поступило сообщение о возгорании автомобиля «ЛИАЗ» на улице Мамонтовская. Пожар был локализован в 8.19, ликвидирован – в 8.21. Пожар тушили 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

В Мегионе в 9.57 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в жилом доме в г.п. Высокий. Возгорание локализовано в 10.03, горение ликвидировано в 10.08. Тушили пожар 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

В Когалыме в 10.15 загорелся вагончик на улице Центральная. Пожарные локализовали пожар в 10.28, ликвидировали – в 10:30. Пожар тушили 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

В Сургуте в 17.05 поступило сообщение о возгорании в бане в СОТ «Прибрежный-2». Возгорание локализовано в 17.22, ликвидировано в 17.28. Пожар тушили 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

В Нижневартовске в 19.42 загорелся жилой вагончик в СОТ «Березка-88». Возгорание было локализовано в 19.59, открытое горение ликвидировано в 20:06. К тушению от подразделений МЧС России привлекалось 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Во всех случаях причины возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Югре 3 ноября: ночью температура упадёт до -25 градусов
В сети появилось видео, как снегоуборочная техника насмерть давит женщину в Сургуте
В Югорске за нарушение миграционного законодательства составлены 22 административных протокола
В Ханты-Мансийске проходят мероприятия, посвящённые Дню народного единства
В Нефтеюганске вор-рецидивист пойдёт под суд за четыре преступления
Погода в Югре 2 ноября: пройдёт умеренный снег
В меню питания сургутских школьников вводится семь новых блюд
В Нефтеюганске за призывы к вражде оштрафованы четыре человека
В Сургуте судят экс-сотрудника исправительной колонии за особое отношение к заключенному
В Нижневартовске на праздники усилят меры безопасности
В Сургуте за одну ночь выпала месячная норма осадков
Ночью в поселке Агириш пожарные спасли шесть человек
Югорчане могут поддержать участкового из Мегиона во всероссийском конкурсе
На уборку снега в Нижневартовске вышли почти 100 единиц техники
В Сургуте мусоровозы два дня подряд не могут проехать к контейнерам
Жители Югры за одни сутки перевели мошенникам 630 тысяч рублей
В Сургуте водитель снегоуборочной техники насмерть задавил женщину
В Сургуте завершается строительство парка «Россия – моя история»
В Нижневартовске при столкновении микроавтобуса и легковушки пострадали три человека
В Мегионе за мошенничество осуждена жительница Великого Новгорода
В Югре с 1 января 2020 года введут налог на самозанятых
Сургутянка на международном конкурсе красоты получила три титула
В городах Югры 4 ноября ограничат движение транспорта
В Нефтеюганске на «зебре» водитель на «Фиате» сбил подростка
На водоемах Югры начался ледостав
Погода в Югре 1 ноября: снегопады и потепление