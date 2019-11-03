В Югре 2 ноября горели нежилые вагончики, жилые дома, бани и автомобили

СЕГОДНЯ 07:26 2019-11-03T07:26:33+03:00

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В Югорске в 1.02 ночи поступило сообщение о возгорании бани и хозяйственной постройки. Пожар локализован в 1.15, ликвидирован – в 1.20. К тушению пожара от МЧС России привлекались 3 единицы техники, 12 человек личного состава.

В Нижневартовске в 8.10 поступило сообщение о возгорании автомобиля «ЛИАЗ» на улице Мамонтовская. Пожар был локализован в 8.19, ликвидирован – в 8.21. Пожар тушили 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

В Мегионе в 9.57 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в жилом доме в г.п. Высокий. Возгорание локализовано в 10.03, горение ликвидировано в 10.08. Тушили пожар 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

В Когалыме в 10.15 загорелся вагончик на улице Центральная. Пожарные локализовали пожар в 10.28, ликвидировали – в 10:30. Пожар тушили 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

В Сургуте в 17.05 поступило сообщение о возгорании в бане в СОТ «Прибрежный-2». Возгорание локализовано в 17.22, ликвидировано в 17.28. Пожар тушили 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

В Нижневартовске в 19.42 загорелся жилой вагончик в СОТ «Березка-88». Возгорание было локализовано в 19.59, открытое горение ликвидировано в 20:06. К тушению от подразделений МЧС России привлекалось 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

Во всех случаях причины возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU