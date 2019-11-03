Погода в Югре 3 ноября: ночью температура упадёт до -25 градусов
Местами пройдёт небольшой снег
Погода в Югре 3 ноября: ночью температура упадёт до -25 градусовФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
В Югре сегодня, 3 ноября, ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южных направлений 6-11 м/с. Температура ночью -11…-16 ºС, по северу и востоку -20…-25 ºС, днем -5…-10 ºС, по северу и востоку -14…-19 ºС.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер южных направлений 6-11 м/с. Температура ночью -14…-16 ºС, днем -6…-8 ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU