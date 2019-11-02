2019-11-02T15:56:32+03:00
Происшествия

В сети появилось видео, как снегоуборочная техника насмерть давит женщину в Сургуте

Трагедия произошла 1 ноября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В сети появилось видео, как снегоуборочная техника насмерть давит женщину в СургутеВ сети появилось видео, как снегоуборочная техника насмерть давит женщину в Сургуте
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В сети появилось видео, как трактор задавил пешехода в Сургуте. Видеокадры с ужасающим моментом опубликовал портал «К-Информ». На них видно, что за несколько мгновений до смерти женщина проходила через стоянку, где работала техника. Водитель сменил траекторию движения, увеличил скорость и переехал женщину.

В конце ролика можно увидеть водителя трактора, который бьётся в конвульсиях от того, что он наделал. Но, увы, женщине помочь было уже нельзя.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», трагедия произошла вчера, 1 ноября, около 10 часов утра. По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, водитель снегоуборочной техники при движении назад не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину, которая шла по автомобильной парковке возле торгового центра.

Трактор переехал пешехода. Сургут.ЧП на базе Одежда сняли камеры наблюдения. Напомним, 1 ноября утром на Кукуевицкого 15 водитель снегоуборочной техники совершил наезд на женщину. В результате трагедии пострадавшая скончалась на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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