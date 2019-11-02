В Югорске за нарушение миграционного законодательства составлены 22 административных протокола

СЕГОДНЯ 14:26 2019-11-02T14:26:22+03:00

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Сразу 22 административных протокола за нарушения миграционного законодательства составили полицейские Югорска во время рейда по жилому сектору. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, для принятия решения в Югорский районный суд направлено пять материалов.

Двоих привлекли к административной ответственности за предоставление жилья иностранцам, которые находятся в России с нарушениями установленного порядка.

Ещё 15 административных правонарушений выявлено за неуведомление и нарушение формы и порядка уведомления работодателем Отдела по вопросам миграции городской полиции о расторжении трудового договора с иностранным гражданином.

ИСТОЧНИК KP.RU