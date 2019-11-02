В Югорске за нарушение миграционного законодательства составлены 22 административных протокола
Сразу 22 административных протокола за нарушения миграционного законодательства составили полицейские Югорска во время рейда по жилому сектору. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, для принятия решения в Югорский районный суд направлено пять материалов.
Двоих привлекли к административной ответственности за предоставление жилья иностранцам, которые находятся в России с нарушениями установленного порядка.
Ещё 15 административных правонарушений выявлено за неуведомление и нарушение формы и порядка уведомления работодателем Отдела по вопросам миграции городской полиции о расторжении трудового договора с иностранным гражданином.
ИСТОЧНИК KP.RU