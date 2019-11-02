2019-11-02T08:36:49+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске вор-рецидивист пойдёт под суд за четыре преступления

Уголовное дело направлено в суд
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Нефтеюганске вор-рецидивист пойдёт под суд за четыре преступленияВ Нефтеюганске вор-рецидивист пойдёт под суд за четыре преступленияФото: Татьяна Коркина
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Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется сразу по четырём статьям. А именно: «Умышленное повреждение чужого имущества», «Угроза убийством», «Вмешательство в деятельность следователя» и «Угроза причинением вреда здоровью, совершенная в отношении следователя в связи с производством предварительного расследования».

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, ранее судимый за кражу, грабёж и похищение автомобиля злоумышленник снова пошёл не по той дорожке. Он совершил преступления против жизни и здоровья, собственности, а также против правосудия.

В октябре 2018 года он угрожал убийством своей знакомой и повредил её автомобиль, причинив тем самым значительный материальный ущерб. В июле 2019 года он угрожал следователю, который занимался делом его друга, и потребовал от него освободить знакомого от заключения под стражу, выбрав другое наказание.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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