Погода в Югре 2 ноября: пройдёт умеренный снег

СЕГОДНЯ 06:29 2019-11-02T06:29:29+03:00

На улице будет довольно прохладно - около -7 градусов

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В Югре сегодня, 2 ноября, ожидается облачность с прояснениями. Местами пройдёт небольшой, ночью по востоку умеренный снег. Ветер будет дуть северо-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью -7…-12… ºС, при прояснениях -13…-18 ºС, днем -5…-10 ºС, местами -11…-16 ºС.

В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с. Температура ночью -10…-12… ºС, днем -7…-9 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU