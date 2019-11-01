В меню питания сургутских школьников вводится семь новых блюд

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-01T16:22:28+03:00

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Экскурсию по фабрике-кухне комбината школьного питания провели в Сургуте для родителей. Им предоставили возможность продегустировать блюда, которые уже подают в школьных столовых и которые только планируют ввести в меню.

Говядина, тушенная с черносливом, котлета из индейки, компот из смородины. Это далеко не весь перечень блюд, которые подают в школьных столовых. Новые блюда в комбинате школьного питания разработали с учетом пожеланий родителей, вкусовых предпочтений детей и, конечно, нормативов к возрастному рациону. Всего дополнительно планируют ввести семь блюд: два из птицы и пять видов котлет.

Директор сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания» Елена Маковецкая рассказала, что к ассортименту добавились варианты котлет без хлеба. В одних для связки используется манка, в других – рис. Разработаны зразы с зеленью, биточек из трех видов мяса, тефтели, а также бедра, запеченные с рисом, блюда из голени птицы.

Фото с сайта администрации города Сургут

В экскурсии приняли участие по одному родителю из всех общеобразовательных учреждений, а также трое представителей школьного актива города.

Добавим, что день открытых дверей на комбинате школьного питания проводят ежегодно. Комбинат поставляет продукцию в 37 школ и 45 садов, численность детей в которых составляет более 80 тысяч. На фабрике-кухне есть цеха по производству кондитерских изделий, полуфабрикатов из птицы, а также мясных, рыбных, овощных.

ИСТОЧНИК KP.RU