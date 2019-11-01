В Нефтеюганске за призывы к вражде оштрафованы четыре человека

СЕГОДНЯ 15:29 2019-11-01T15:29:53+03:00

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Злоумышленников выявили во время мониторинга сети Интернет сотрудниками полицейские Нефтеюганска. Горожане размещали в соцсетях аудио, видеофайлы и изображения, призывающие к совершению враждебных действий по отношению к определенному кругу лиц.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, двое жителей Нефтеюганска привлечены к ответственности по статье «Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций». Еще двое нефтеюганцев привлечены к ответственности за производство и распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список, как запрещенных на территории Российской Федерации.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела, каждому из них судом назначено наказание в виде административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU